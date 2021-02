Biographie

Incontournables, énervants, irrespectueux, médiocres, commerciaux... les adjectifs n’ont pas manqué – et ne manquent toujours pas - pour qualifier les Sex Pistols, groupe qui forgea plus sa légende sur la qualité de ses happenings et la provocation de ses textes que sur sa production musicale proprement dite. Un seul album en tout et pour tout suffira à créer la légende de ce groupe londonien qui, à sa manière, incarne à merveille toute la dichotomie du mouvement punk. Authentiques rebelles, les Sex Pistols n’en ont pas moins été de tout aussi authentiques produits marketing, créés de toutes pièces par un rusé et ambitieux manager qui sut anticiper le déferlante punk et en tirer des bénéfices.Les Sex Pistols auraient-ils existés sans Malcolm McLaren ? Malcolm McLaren aurait-il existé sans les Sex Pistols ? Les membres du groupe ont-ils été aussi manipulés par le styliste roublard que le film à charge The Great Rock'n'Roll Swindle le laisse entendre ? Rien ne permet de l’affirmer... mais rien non plus ne permet de prétendre le contraire! Reste que ce Pygmalion du punk, alors compagnon de la créatrice Vivian Westwood, égérie du tout Londres, a été le véritable créateur des Sex Pistols, bien plus que les membres du groupe eux-mêmes. Au final, qu’un pur opportunisme commercial ait été à l’origine de la naissance des Sex Pistols n’a pas vraiment d’importance, tant la déferlante qu’ils engendrèrent dépassa très vite, et de loin, les ambitions les plus optimistes de leur créateur. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015