Biographie

Derrière le nom Shabazz Palaces se cache le nouveau projet d'Ishmael « Butterfly » Butler, connu des amateurs de rap pour son implication dans le trio new-yorkais Digable Planets au début des années 1990. Tel un papillon, le rappeur vole de cités en nouveaux projets. Établi à Seattle, il forme Cherrywine dont l'album de rap psychédélique Bright Black paraît en 2003. En 2009, il renaît sous l'intitulé Shabazz Palaces avec pour partenaire musical Tendai Maraire. Le duo est alors le premier nom rap à signer avec le label Sub Pop. L'album Black Up sorti à l'été 2011 fait suite à deux EP et des concerts mémorables. Toujours en tandem lors de collaborations avec THEE Satisfaction ou Chimurenga Renaissance, le rappeur et le musicien poursuivent l'aventure Shabazz Palaces avec l'album Lese Majesty, paru en 2014. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015