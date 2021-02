Biographie

En 4 albums, Shaka Ponk a su s’imposer comme un groupe majeur du paysage rock français. Cassant les barrières entre les genres, le groupe s’est créé une identité propre, définie par une énergie hors norme. Entre rock et électro, métal et hip hop ou encore funk et punk, les membres de Shaka Ponk (et leur singe/mascotte) n’ont pour limite que leurs envies. Parfois violente, mais toujours positive et accrocheuse, la musique de la formation a su trouver son public, et il est nombreux. Parcourant les plus grandes scènes et festivals de France, c’est à chaque fois un déluge de guitares et de sons trafiqués qui s’abattent sur une foule qui en redemande. En 2014, le groupe semble avoir franchi toutes les étapes synonymes de réussite totale : 4 albums au compteur, des concerts à guichet fermé dans les plus grandes salles de France, y compris Bercy, un DVD live, des morceaux utilisés dans des bandes son de films et de publicités, un disque de platine, des récompenses aux MTV Europe Music Awards et une Victoire de la musique. Un palmarès impressionnant, auquel vient s’ajouter la reconnaissance ultime : le titre de chevalier des Arts et Lettres, remis par la ministre de la Culture en personne. Pas de doute : Shaka Ponk est devenu l’un des groupes français les plus importants. ©NG