Biographie

Groupe international formé en Angleterre, Shake Shake Go se compose de Poppy Jones, Marc Le Goff, Kilian Saubusse, Virgile Rozand et Toby Barnett. Certains membres étant français et d'autres gallois, Shake Shake Go a donc élu domicile à Londres. Le quintette orienté vers un style folk pop commence par jouer dans les rues et les pubs de la capitale anglaise. Après un an de ce régime, Shake Shake Go se retrouve en 2014 à effectuer la première partie européenne de James Blunt. En novembre 2014 sort le single « England Skies », qui séduit les radios et les utilisateurs de sites de streaming (n° 128 en France). Le 9 mars 2015 sort le premier EP sans titre de Shake Shake Go, suivi en 2016 du premier album All In Time. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019