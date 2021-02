Biographie

De son vrai nom Michael Barratt, Shakin’ Stevens voit le jour le 4 mars 1948 à Cardiff au Pays-de-Galles. Il est d’abord chanteur du groupe The Sunsets, qu’il forme en 1969 avec le chanteur Paul Barrett et du saxophoniste Paul Dohan. Amoureux du rock’n’roll et du rockabilly, il se spécialise dans ces courants et publie dès 1970 son premier album produit par Dave Edmunds, avec notamment des reprises de « Lights Out » et surtout « I Hear You Knocking ». Très populaires dans de nombreux pays européens, notamment les Pays-Bas, Shakin’ Stevens & The Sunsets y effectuent un très grand nombre de concerts tout au long de la décennie 1970. Shakin’ Stevens devient ensuite Elvis Presley dans le cadre de la comédie musicale Elvis, qu’il joue en 1977 à Londres. À la fin de l’année 1979, il décide de se lancer dans une carrière solo et obtient son premier n°1 en 1981 avec « This Ole House ». Trois autres suivent bientôt : « Green Door », « Oh Julie » et surtout « Merry Christmas Everyone ». Il enchaîne les collaborations au cours des années 1980 et 1990 même si les hits se font plus rares. Durant les années 2000, malgré quelques déboires judiciaires provoqués par une conduite en état d’ivresse, il poursuit sa carrière en donnant de nombreux concerts et en publiant quelques albums, dont Now Listen en 2007 ou Echoes of Our Times en 2016. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019