Biographie

Née Shakira Isabel Mebarak Ripoll en Colombie en 1997, l'auteure-compositrice-interprète pop Shakira s'impose dès la fin des années 90 comme l'une des superstars d'Amérique latine avant de prendre le monde d'assaut, s'engouffrant dans le sillon défriché par Jenifer Lopez sur la scène anglophone. Réputée pour une approche rock relativement agressive du genre, la chanteuse obtient un impressionnant degré de contrôle sur ses productions et impose une plume poétique sortant nettement du lot qui lui vaut un succès instantané sur la scène étasunienne dès la publication en 2001 de son premier opus anglophone, Laundry Service. Shakira entame dès lors une seconde partie de carrière la voyant écouler plus de cinquante millions d'albums de par le monde, avec des disques mêlant anglais et espagnol et dont El Dorado, publié en 2017, constitue le onzième volet. © TiVo