Biographie

Tout droit venue de son Ontario natal, la chanteuse canadienne Shania Twain (née Eilleen Regina Edwards en 1965) prend le petit monde de la scène country de Nashville par surprise avec son second album studio de 1995, The Woman In Me. Quant au reste du monde, c'est avec son troisième effort de 1997, Come On Over, plus orienté pop, qu'elle en achève la conquête, l'album se voyant certifié 16 fois disque de platine. En 2002, Twain et son compagnon de l'époque le producteur Mutt Lange se lancent dans un exercice inédit en publiant l'album Up! en deux versions, l'une pop, l'autre country, audace s'inscrivant dans les annales du genre. Ce n'est pourtant que 15 ans plus tard, en 2017, que la chanteuse revient avec Now, son cinquième effort studio. © TiVo (cui)