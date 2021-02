Biographie

DJ et producteur allemand né en Stefan Hantel en 1968, Shantel ouvre le Lissania Club à Francfort et sort en 1995 un premier album aux teintes trip-hop baptisé Club Guerilla. Après d'autres productions purement techno, l'artiste trouve son style en mariant les musiques balkaniques à l'electro dans les albums Disko Partizani, paru en 2007, et Planet Paprika, en 2009. Il s'associe ensuite à l'artiste israélien Oz Almog pour réaliser Kosher Nostra Jewish Gangsters Greatest Hits, au parfum de jazz réto recouvert de chants yiddish. Les albums Anarchy + Romance et Viva Diaspora suivent respectivement en 2013 et 2015. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015