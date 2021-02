Biographie

Né à Toronto en 1998, l'auteur-compositeur-interprète canadien Shawn Mendes publie une série de reprises sur les sites communautaires, cumulant toujours plus d'intérêt de la part d'un public sans cesse grandissant et sensible à une formule à la croisée d'un Ed Sheeran et d'un Justin Bieber, formule qui séduit également les dirigeants d'Island Records qui le signent en 2014. Suite à The Shawn Mendes EP, premier maxi paru dans la foulée, le chanteur livre son premier opus en 2015 sous le titre Handwritten, suivi en 2016 par Illuminate, son troisième numéro un américain d'affilée, porté par le succès des singles "There's Nothing Holding Me back" et "Treat You Better". En 2018, Mendes revient avec un troisième recueil éponyme contenant notamment le single "In My Blood". © TiVo