Biographie

Le duo She & Him réunit le musicien M. Ward, nouvelle étoile du rock alternatif américain (Monsters of Folk), et l'actrice Zooey Deschanel. La rencontre de ces deux mélomanes sur un tournage aboutit à l'enregistrement de l'album Volume One paru en 2008. En 2010, le tandem reconduit sa collaboration avec succès sur le logiquement titré Volume Two. L'année suivante est celle de la parenthèse A Very Special Christmas constituée de chansons de Noël avant le Volume 3 de 2013 pour un retour aux mélodies enjouées tout droit sorties des sixties. La fin d'année 2014 est célébrée par une série de reprises de grands standards dans Classics. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015