Biographie

She Keeps Bees, c’est la chanteuse-batteuse-guitariste américaine Jessica Larrabee qui s’unit avec le guitariste LaPlant pour former un duo étonnant de justesse. Fille d’un batteur R’n’B, Jessica Larrabee commence à jouer dans quelques groupes avant de s’installer à Philadelphie en 2003. Au bar où elle travaille, et à côté duquel elle compose des chansons dans le style de Jason Molina et des débuts de Cat Power, elle rencontre celui qui va l’aider à produire ses enregistrements, jusqu’à ce qu’elle lui propose de jouer avec elle. Officiellement formé en 2006, She Keeps Bees (tiré du nom de famille de la chanteuse) reprend les compositions initiées par la demoiselle Larabee et évolue peu à peu vers un son agressif. « On a grandi ensemble tout doucement, comme un arbre », raconte le guitariste. La folk habitée des premiers albums autoproduits Minisink Hotel et Nests aura tendance à s’énerver un peu lorsqu’ils se feront soutenir par le producteur Nicolas Vernhes (Rare Book Room). Depuis, ils sortent Dig On où l’on retrouve bien la voix grave de Jessica Larrabee et la patte guitaristique d’Andy LaPlant. Leur route continue par des collaborations, notamment avec Sharon Van Etten et Adam Schatz. She Keeps Bees révèle les subtiles compositions colorées de Larrabee, soutenues par de fines lignes de piano et de cors. Sur l’album Eight Houses (2015), le couple trouve une voie légèrement différente, plus originale et rocailleuse. « Il y a eu beaucoup de chansons plus agressives qui ont été retirées de l’album », selon LaPlant ; « On voulait sortir de notre zone de confort stylistique, ce qui donne une chance aux titres de Jess de briller ». Un souhait parfaitement exaucé qui dévoile un son bien personnel, entre riffs grunge et ballades folks. A suivre ! © HR/Qobuz