Biographie

Après des études d'art dramatique, cette Écossaise au physique plus qu'agréable et à la voix surgie, semble-t-il, d'un vieux tube de la Motown enregistre son premier disque en 1979 chez EMI. Elle connaît vite le succès avec des titres comme « Modern Girl » ou Morning Train (Nine To Five) n° 1 aux États-Unis en mai 1981, qui évoquent la soul des années 60 et 70. Toujours en 1981, elle devient une vedette internationale grâce à son interprétation de la chanson-générique du nouveau James Bond, For Your Eyes Only. Installée en Californie en 1983, elle entre dans le gotha de la variété américaine en chantant en duo avec Kenny Rogers « We've Got Tonight ». À partir de 1984, son association avec Prince, dont elle devient une des égéries (il lui écrit, sous le pseudonyme de Joe Coco, des titres sulfureux tels que « Strut » ou « Sugar Walls », et elle chante avec lui, en 1987, « U Got The Look »), marque un tournant dans sa carrière. À coup de pochettes affriolantes et de paroles audacieuses sur fond de dance hollywoodienne, elle s'attaque à la pudibonderie américaine… Après deux disques (« The Lover In Me », 1988, « What Comes Naturally », 1990), dont les ballades sirupeuses et sexy sont d'immenses succès, elle joue, en 1991, dans les Misérables, à Broadway. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015