Biographie

En 2016, le violoncelliste britannique Sheku Kanneh-Mason n'a que 17 ans lorsqu'il remporte la prestigieuse compétition BBC Young Musician of the Year en interprétant le complexe Concerto No. 1 de Chostakovich. Premier musicien noir en 38 ans de compétition, Kanneh-Mason est issu d'une fratrie de sept enfants élevés en banlieue de Nottingham et montrant tous des facilités pour la musique. Dans les pas de son frère pianiste, Sheku intègre la Royal Academy et joue dans Chineke (la première formation classique multi-ethnique européenne) avant de faire une apparition remarquée dans Britain's Got Talent en 2015, accélérant une signature chez Decca pour qui il livre Inspiration en 2018, s'offrant une entrée en 18ème position des charts pop alors qu'il reçoit l'honneur de jouer au mariage du Prince Harry et Meghan Markle. © TiVo