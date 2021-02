Biographie

Shelby Lynne est sans conteste une artiste à part dans l'univers du country rock féminin. Elle commence sa carrière en 1989 avec Sunrise, album de pur country. Ses albums suivants rencontrent un succès modéré, jusqu'à I Am Shelby Lynne en 1999. Elle reçoit alors le Grammy Award de Meilleure Nouvelle Artiste, au bout de dix ans de carrière et pour un album éclectique qui traduit bien l'étendue de son talent. Shelby Lynne mélange les genres à loisir, entre country, pop, soul et jazz. En 2008, son hommage à dusty Springfield, Just a Little Lovin' lui permet enfin de recevoir une consécration grand public en se classant no 41 au Billboard. En 2017, la chanteuse s'associe avec sa soeur Allison Moorer pour un album de reprises, Not Dark Yet, supervisé par Teddy Thompson. Trois ans plus tard, elle redonne vie à un projet avorté, la bande-son d'un film, When We Kill the Creators de la réalisatrice Cynthia Mort dans lequel la chanteuse jouait une artiste tourmentée entre ses aspirations artistiques et commerciales. Elle en fait finalement un album très personnel, auquel elle donne son nom et qu'elle publie en avril 2020. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020