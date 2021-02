Biographie

Son père et son oncle sont batteurs mais Shelly Manne commence par apprendre le saxophone. Il revient très vite dans la tradition familiale des percussions et commence en pleine mer sa carrière professionnelle, engagé comme musicien sur un navire transatlantique. Quand il repose les pieds sur la terre ferme, il décroche ses premiers contrats dans des grands orchestres dont celui de Benny Goodman qui jouit d'une réputation considérable. Les années 40 sont fructueuses puisqu'il est contacté pour enregistrer avec des pointures comme Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie, Johnny Hodges, Don Byas, Shorty Rogers et Stan Getz, pour n'en citer que quelques uns. Il participe aussi au JATP de Norman Granz à la fin de cette décennie. A partir des années 50 il est assimilé au jazz West Coast, résidant californien et partenaire privilégié des meneurs de ce courant musical. Avec Jimmy Giuffre et Shorty Rodgers il prend plus tard des directions novatrices dont on entend dire aujourd'hui qu'elles pourraient être comptées parmi les premières expériences de Free jazz. Il monte un quintet qui regroupe des musiciens tels que Leroy Vinnegar ou Conte Condoli. Shelly Manne devient dès lors un batteur très prisé dans les sphères du jazz. A son tableau d'honneur viennent s'ajouter Sonny Rollins, Ornette Coleman et Don Cherry. A plusieurs reprises il se produit avec Barney Kessel et Ray Brown dans un trio qu'ils ont baptisé les Poll Winners. Il est aussi engagé pour l'enregistrement de la partie musicale du film Rear Window d'Alfred Hitchcock et comme comédien dans plusieurs films.