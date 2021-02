Biographie

Avec un retour au roots rock classique version frais et actualisé, Sheryl Crow est devenue l'une des rockeuses grand public les plus populaires des années 90. Ses albums sont légers et éclectiques en surface, mais généralement bien ficelés grâce à une écriture raffinée, professionnelle. Bien que son style de composition soit fermement ancré dans la tradition rock, elle ne s'enferme pas dedans. Non seulement sa production suit le rythme des tendances actuelles, mais elle repousse les limites des sons qu'on pourrait entendre sur un album rock classique. C'est ainsi que Crow est devenue l'une des stars les plus crédibles de la décennie, et elle n'a pas l'air de vouloir renoncer à ce succès durement acquis au cours du nouveau millénaire. © Steve Huey /TiVo