Biographie

Quatuor de hard rock mélodique et de metal alternatif originaire de Jacksonville (Floride), Shinedown est récompensé dès le premier album Leave a Whisper par un disque de platine. En 2005, son successeur Us and Them est certifié disque d'or. Il précède un remaniement des musiciens pour l'enregistrement suivant, Sound of Madness (2008), comprenant la ballade hard rock « Second Chance » (classée n°7 des charts américains), avant une longue tournée qui donne lieu au CD/DVD Somewhere in the Stratosphere (2011). L'album suivant, Amaryllis (2012), émet cinq singles et se classe n°4 au Billboard 200. Après une nouvelle tournée triomphale, le groupe mené par le tandem composé du chanteur Brent Smith et du guitariste-chanteur Zach Myers s'attelle à l'enregistrement de Threat to Survival (2015), suivi d'une tournée européenne avec Iron Maiden. Bassiste et compositeur attitré, Eric Bass produit les douze titres de l'album conceptuel Attention Attention (2018), qui se classe naturellement dans les meilleures ventes américaines de hard rock et de rock.