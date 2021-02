Biographie

Remarquable de décontraction et de feeling, cette interprète arrivée par hasard au chant impressionne for-tement Miles Davis, qui la soutient, ce qui lui permet de signer avec la maison Mercury et d'enregistrer avec Quincy Jones (Embers And Ashes). Dans les années 70, elle abandonne la musique pour se consacrer à sa fille et, toujours poussée par Miles (« Je lui dois tout… », dit-elle), n'y revient qu'en 1980, avec un nouveau contrat chez Verve, où elle enregistre plusieurs disques (notamment You Won't Forget Me, en 1990, avec Miles Davis, et Light Out Of Darkness, en 1993, un hommage à Ray Charles). Chanteuse pour musiciens, pas assez connue du grand public, Shirley Horn est à rapprocher d'un Chet Baker chanteur. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015