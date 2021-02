Biographie

Né à Los Angeles, Henry Laufer propose un son à la texture riche, entre années 90, R’n’B et métal. La distorsion et les bruits sont ses outils de base à partir desquels il construit un univers gris mais jamais vraiment froid. Shlohmo reprend les sons de détresse d’une grande charge émotionnelle que l’on trouve dans les vieilles cassettes de métal pour en faire un matériau hybride, un électro ambient urbain. Influencé par DJ Shadow, Amon Tobain ou encore M83, le producteur sort Shlomoshun Deluxe en 2010 et livre un opus downtempo et hip hop. L’année suivante, Bad Vibes réunit les synthés pour une production subtile et sophistiquée. En 2015, les ombres des années 90 zonent au-dessus de Dark Red. Un nom bien choisi qui semble décrire l’atmosphère électronique de ce deuxième album comme le ferait un synesthète. La texture épaisse de l’électro ambient de Shlohmo renvoie à l’époque analogique avare de distorsion et de transformation timbrale. Au moment de l’enregistrement, l’Américain Henry Laufer vient de déménager à Los Angeles et de perdre des êtres chers : « Je voulais que le son soit dévastateur et violent. Le genre d’enregistrement qui vous force à ressentir quelque chose, même si ce n’est pas quelque chose de bien ». La violence se retrouve en effet à certains passages mais paradoxalement jamais de manière agressive, et les petits accents métal dus à une batterie lourde ne font qu’enrichir cet attachant univers en noir et blanc. © HR/Qobuz