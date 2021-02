Biographie

Shuggie Otis est un chanteur, compositeur et guitariste américain né en 1953 à Los Angeles. Fils de la légende du rhythm'n'blues Johnny Otis, il apprend la musique auprès de lui et débute dans son groupe, la Johnny Otis Revue en 1969. Il publie trois albums entre 1970 et 1974 dont le classique Inspiration Information avant de tomber complètement dans l'oubli. L'album est réédité en 2001 et lui offre une seconde carrière faite de concerts ininterrompus à travers le monde. © ©Copyright Music Story Benjamin Mathieu 2015