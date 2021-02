Biographie

Née Tamara Marthe à Trappes en 1985, Shy'm s'oriente très tôt vers une carrière de chanteuse et enregistre sa première démo dès la sortie du lycée à l'âge de 17 ans avant de rencontrer le rappeur K-Maro qui lui offre un featuring sur son titre "Histoire de Luv". Porté par le single "Femme de couleur", Mes fantaisies, premier effort studio de la chanteuse, voit le jour en 2006, initiant une série de productions marquées par une poignée de hits tels que "Si tu savais" (2008), "Je sais" (2010), "Et alors!" (2012) ou encore "Victoire" (2015). Suite à sa participation à l'album hommage Balavoine(s) de 2015 et à Héros et son single "Si tu m'aimes encore", Shy'm revient en 2019 avec Agapé, huitième recueil studio défendu par le titre "Puerto Rico" avec Vegedream. © TiVo