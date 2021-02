Biographie

L’Australienne Sia, de son nom complet Isabelle Kate Furler s’essaie d’abord au jazz vocal. Elle découvre alors sa voix aux vastes modulations cristallines, suaves ou rocailleuses et devient la chanteuse du groupe australien acid-jazz Crisps. Cette collaboration aboutit à la sortie de deux albums avec eux. Sept ans plus tard, un premier album solo voit le jour, OnlySee. C’est l’occasion pour elle de s’envoler pour la Grande-Bretagne et de devenir choriste pour Jamaroquaï. Après la sortie de son premier single Taken for Granted qui atteint la dixième place des charts de singles en Angleterre en 2000, la chanteuse participe à plusieurs projets avec Massive Attack ou encore William Orbit. Suivra un nouveau single peu après, Drink to Get Drunk et tous deux figureront sur son premier album Healing is Difficult en 2002. Sia y mêle sa pop jazzy pour un résultat un brin chill-out. Forte de son succès, elle sort l’année suivant son EP Don’t Bring Me Down dont une chanson servira de générique dans le film 36 Quai des Orfèvres dont le succès contribuera à renforcer la popularité de Sia en France. Son troisième album studio, Some People Have Real Problems atteint la 26ème place du Billboard 200 et et le clip du single Buttons fait un véritable buzz sur Youtube. EN 2010, We are Born lance Sia pour une tournée européenne qui la conduit à l’Olympia et au Casino de Paris. Elle collabore ensuite avec de nombreux artistes tels David Guetta ou Rihanna. En 2014, la chanteuse sort 1000 forms of fear intriguant, sombre mais jamais pesant. © TDB/QOBUZ