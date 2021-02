Biographie

Sidiki Diabaté est un joueur de kora, de balafon, de tamani et un chanteur originaire de Bamako au Mali. Descendant d'une grande lignée de musiciens de tradition mandingue, ce petit fils de Sidiki Diabaté, « le roi de la kora », fils de Toumani Diabaté, a longuement étudié avant de pouvoir s'exprimer dans le respect de la tradition, toutefois il s'essaye au jazz et s'inspire du hip hop dans ses compositions personnelles. En 2014, il enregistre un album avec son père, Toumani & Sidiki, puis réalise des arrangements pour quelques formations rap maliennes. En 2016, il produit l'album Diabateba Music Vol 1. dont sont extraits les simples « Inianafi Debena » et « Fais-moi confiance ». © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2016