Biographie

Clarinettiste et saxophoniste de génie, Sidney Bechet est l'un des plus grands représentants du style Nouvelle-Orléans. Son standard « Petite Fleur » (1952) eut un succès considérable, et notamment en France où ce musicien au lyrisme incomparable triomphe et s'installe dans les années 1950.