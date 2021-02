Biographie

Influencé par le post rock, le rock progressif et la musique classique, Sigur Rós est né en 1994 à l'initiative des Islandais Jón Þór Birgisson (chanteur et guitariste), Georg Hólm (bassiste) et Ágúst Ævar Gunnarsson (batteur). Le nom du groupe vient de celui de la jeune sour de Jón qui venait de naître. Jón et Ágúst le traduisent d'abord en anglais et font ainsi leurs débuts sous le nom de Victory Rose.Ils sortent un premier titre, Fljúgðu (« voler »), avec des moyens limités, puis un album, Von (« espoir », 1997). Le pianiste Kjartan Sveinsson rejoint le groupe qui enregistre alors Ágætis byrjun (« Un bon début », 1999). La sortie de cet album est suivie par le départ de son batteur Ágúst, remplacé par Orri Páll Dýrason. Le succès s'accélère : Sigur Rós collabore désormais avec Radiohead et participe à la musique du film Vanilla Sky. En 2002 paraît l'album (), qui témoigne du caractère personnel et original du travail de Sigur Rós : l'exemple le plus flagrant en est vraisemblablement le vonlenska, langue inventée par Jón, et dans laquelle sont écrites toutes les chansons du disque. Le groupe poursuit sa production rythmée, et son quatrième album Takk (« merci ») sort en 2005. Cette sortie est suivie d'une tournée de concerts gratuits en Islande qui fait l'objet d'un film documentaire intitulé Heima (« à la maison »), sorti en 2007.Mais c'est un cinquième album polémique qu'enregistre le groupe en 2008, Með suð í eyrum við spilum endalaust (« Nous jouons inlassablement avec un bourdonnement dans les oreilles »), qui comprend un clip censuré par plusieurs médias pour cause de nudité. Mais les membres ne se découragent pas et sortent en 2012, après une longue et difficile genèse, un nouvel album intitulé Valtari, qui fait intervenir plusieurs acteurs extérieurs au groupe comme Alex Somers (compagnon de Jón).Sigur Rós doit ensuite faire face au départ de son pianiste Kjartan Sveinsson qui manque de mettre fin à leur carrière commune, mais se relève tout de même et sort en juin 2013 Kveikur, très attendu depuis que le groupe en jouait quelques extraits à l'occasion de ses concerts depuis 2012. Le groupe n'a rien perdu de son originalité, originalité qui réside dans la voix aiguë de son chanteur, dans l'utilisation d'archets par son guitariste et même par son batteur qui en frappe parfois ses cymbales. Un jeu atypique pour un groupe dont le caractère unique ne s'est jamais démenti.