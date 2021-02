Biographie

Le groupe rock allemand Silbermond s’est formé à Bautzen en 2000. Après des premières parties très réussies lors de concerts de la chanteuse Jeanette Biedermann en 2004, le premier album du groupe, Verschwende Deine Zeit, était très attendu et les ventes le confirment. L’album est cinq fois disque platine grâce au single "Symphonie,", classé au Top 5, et le 02 juillet 2005, Silbermond joue sur la scène berlinoise du festival international de concerts Live8. Leur deuxième album, Laut Gedacht, arrive dans les bacs au printemps 2006 et se hisse au sommet des classements allemands et autrichiens. L’album est également l’occasion du lancement du premier single arrivé nº1 de Silbermond, "Das Beste." © Jason Ankeny /TiVo