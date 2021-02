Biographie

Collaboration entre deux producteurs connus et reconnus, Silk City assemble les talents de l'Américain Diplo et du Britannique Mark Ronson. L'association qui évolue dans un large éventail de styles se fait connaître en 2018 avec le titre « Only Can Get Better », auquel est associé le chanteur Daniel Merriweather. La même année suivent « Feel About You » avec Mapei et « Loud » avec GoldLink et Desiigner. Ce qui est jusque là un succès d'estime se transforme en hit international avec le titre « Electricity », chanté par Dua Lipa, qui se classe partout dans le monde : n°4 au Royaume-Uni et n°62 aux Etats-Unis notamment. En 2019, le morceau remporte le Grammy Award du « meilleur enregistrement de danse ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019