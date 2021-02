Biographie

Propulsé au sommet des classements dans leur Australie natale et dans le reste du monde dès l’âge de 15 ans, Silverchair est un trio de rock alternatif qui a su évoluer en surfant plus ou moins sur les modes, passant du grunge au métal puis à une pop plus raffinée, tout en sachant s’entourer et en restant respectueux d’un public qui le chouchoute depuis toujours. Au début décriés comme de pâles copies de Pearl Jam ou Nirvana malgré les succès mondiaux de Frogstomp (1995) et Freakshow (1997), ils ont su s’imposer intelligemment pour acquérir le respect des professionnels et de leurs pairs, notamment avec Diorama en 2002. © ©Copyright Music Story 2015