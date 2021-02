Biographie

Paul Simon et Art Garfunkel , le duo folk-rock ayant connu le plus grand succès dans les années 60, est à l’origine d’une série d’albums et de singles mémorables mêlant des chœurs de petits chanteurs, des guitares électriques et acoustiques éclatantes et les textes précis et ciselés de Simon. D’aucuns considèrent que Simon, tant sur le plan de la chanson que de la composition, ne s’épanouit réellement qu’en débutant sa carrière solo en 1970, qui lui vaudra un immense succès. Mais les meilleurs opus de Simon & Garfunkel n’ont rien à envier aux meilleurs titres de Simon, et le duo progresse musicalement tout au long des cinq albums qu’ils produisent, évoluant de leurs morceaux folk-rock de base vers des rythmes plus latino et des arrangements inspirés du gospel. © Richie Unterberger /TiVo