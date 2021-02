Biographie

Née en 1977 à Glasgow, la formation écossaise Simple Minds s'impose rapidement comme l'un des leaders du genre avec une série de travaux publiés entre 1979 et 1981. Suite au succès rencontré par son sixième opus, New Gold Dream en 1982, et son single « Someone Somewhere (In Summertime) », le groupe enfonce le clou avec Sparkle in the Rain en 1984 et décroche enfin un hit planétaire avec le titre « Don't You (Forget About Me) » au générique du film The Breakfast Club en 1985, faisant de Once Upon a Time, paru dans la foulée, un best seller mondial, aidé du single « Alive and Kicking ». Si le déclin de la popularité du groupe s'amorce après Street Fighting Years (1989) avec un long passage à vide, il opère un retour à la fin des années 2010. © TiVo