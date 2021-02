Biographie

Le groupe punk-pop Simple Plan, originaire de Montréal, se forme en 1999. Son son punk brut, hardi et énergique, dont la texture ne va pas sans rappeler Cheap Trick et l’aspect brut, Pennywise, catapulte un album fougueux et désopilant, No Pads, No Helmets...Just Balls, qui sort au printemps 2003 sur Lava. L’année suivante, ils sortent leur deuxième album, Still Not Getting Any..., produit par Bob Rock, dont les titres "Crazy" et "Welcome to My Life" deviennent des hits. En 2005, Simple Plan sort Live from the Hard Rock. Simple Plan entre en studio en juin 2007 pour commencer à travailler sur un troisième album en studio. L’éponyme Simple Plan sort dans les bacs en février 2008. © MacKenzie Wilson /TiVo