Biographie

Auteur-compositeur-interprète et producteur français, Sinclair, de son vrai nom Mathieu Blanc-Francard, fils de l'un des faiseurs de son hexagonaux les plus en vue des années 70, Dominque Blanc-Francard, se fait connaître dans les années 90 en livrant un groove blanc placé sous l'influence conjointe de Stevie Wonder, Prince ou Sly Stone. Quelques singles font de Sinclair l'une des figures urbaines les plus suivies de la décennie. Si l'impact de ses sorties a diminué pour le grand public dans les années 2000, Sinclair n'en reste pas moins présent et sa participation au jury de La Nouvelle Star lui permet de renouer avec la notoriété. © Olivier Duboc /TiVo