Biographie

Née en 1966 à Dublin, Sinéad O'Connor est une auteure-compositrice-interprète irlandaise ayant marqué les années 90 de sa personnalité unique et d'un registre vocal exceptionnel. Prompte à rejoindre les causes qui lui tiennent à cœur et à les défendre bec et ongle, elle s'attire autant les foudres d'une certaine opinion que l'attachement d'un public fidèle qui lui reconnait une sensibilité unique. Sa discographie, entamée avec The Lion and the Cobra en 1987, connaît un pic commercial en 1990 avec son interprétation de "Nothing Compares 2 U", un titre écrit par Prince et paru sur I Do Not Want What I Haven't Got. Le reste de ses productions, parfois éclipsées par ce succès, reste d'une qualité constante, faisant de chacun de ses albums un événement à part entière. © Olivier Duboc /TiVo