Biographie

Originaire de la République du Congo, le chanteur Bedaya N'Garo Singuila est né à Suresnes (Hauts-de-Seine), le 19 septembre 1977. À la fin des années 1990, il fait partie de la dernière mouture du groupe de rap Secteur Ä, avant de s'ouvrir à une carrière solo dans le style R&B. Collaborateur de Jamelia et de Sheryfa Luna, il publie sous son nom trois albums sophistiqués : On Ne Vit Qu'une Fois (2003), Ghetto Compositeur (2006) et Ça Fait Mal (2009), dont sont extraits pour chacun plusieurs simples classés dans le palmarès des meilleures ventes comme « C'est trop » (n°6), « Aïcha » (n°21), le duo « J'suis K.O. » avec Marc Antoine et « Reviens je t'en prie ». D'autres titres suivent, sans album pour support, tels « Sang chaud » (2011), « Ma liberté » (2014), « Retour de flamme » (2016) et « Ay mama » (2017). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017