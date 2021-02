Biographie

Le rappeur Sinik, surnommé le "Eminem français", naît Thomas Idir à Paris le 26 juin 1980. Sa famille est originaire de Kabylie, une région montagneuse en Algérie. Sa jeunesse agitée est marquée par plusieurs séjours en prison pendant lesquels il canalise sa colère dans le hip-hop. En 2000, il sort son premier maxi, Malsain. Après avoir co-fondé le label Six o Nine, Sinik publie l'album Artiste Triste en 2003. Il connaît un grand succès et mi- 2004, il signe sur Warner Bros., qui sort La Main sur le Cœur au début de l'année suivante. La superproduction Sang Froid est disponible à la vente au printemps 2006. © Jason Ankeny /TiVo