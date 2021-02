Biographie

Sinsemilia est un groupe de reggae, ska et rock français formé à Grenoble en 1990. Au bout de 20 ans d'une carrière riche de 10 albums dont un best of et un live et de grands succès, avec notamment un double disque d'or et un disque de platine pour le single "Tout le bonheur du monde", le groupe revendique un reggae "citoyen et engagé" qui continue de s'affirmer dans leur opus de 2015, Un autre monde est possible. © TiVo