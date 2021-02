Biographie

Connu pour le hit « Baby Got Back » (1992), Sir Mix-A-Lot (né Anthony Ray en 1963) a développé sa carrière au tournant des années 1990 et enregistré une poignée d'albums représentatifs du rap de la Côte Ouest au sein du label Def Jam de Rick Rubin. Éminent représentant d'un rap festif précurseur du rap pop, ce natif de Seattle a suivi le mouvement hip-hop en animant une émission de radio et en fourbissant ses premières armes sur l'album Swass en 1988, vendu à un million d'exemplaires. La suite est tout aussi populaire avec des titres classés et des albums certifiés disques de platine. Son sommet Mack Daddy (numéro un en 1992) remporte un Grammy Award. Après Chief Boot Knocka (1994) et Return of the Bumpasaurus (1996), Sir Mix-A-Lot expérimente la fusion rap-rock, avec Mudhoney sur la bande originale du film Judgement Night (1993) puis avec le groupe The Presidents of the United States of America sous le nom Subset. Plusieurs projets restent inexeploités après l'album Daddy's Home (2003). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015