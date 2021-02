Biographie

Si Rod Stewart a certainement imposé le respect au début de sa carrière de chanteur, à mesure qu’il a pris de l’âge et accordé plus d’importance à son statut de vedette, ce respect s’est érodé. Il fut un jour le meilleur interprète vocal du rock & roll ainsi qu’un compositeur accompli, créant une combinaison brute de folk, de rock, de blues et de country incomparable à n’importe quel morceau de folk-rock ou de country-rock. Plutôt que de montrer le folk dans le rock, il a montré comme le folk pouvait " rocker " à lui tout seul. Une fois devenu célèbre, il commence à perdre les éléments les plus fondamentaux de sa musique et abandonne son propre chemin artistique en faveur des tendances pop qui se présentent. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo