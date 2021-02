Biographie

Échappé du groupe Logobi GT, Sisik, artiste originaire de Champigny sur Marne, s’assume en solo à partir de 2017, publiant une série de titres dévoilant un rap dansant et accrocheur, teinté d’influences caribéennes et d’afro-zouk : « Sur mon dos », « Pinco », « Obsessions » ou encore « Allo ». Son premier album voit le jour en 2019. Intitulé Éphémère, il s’inscrit pourtant dans la durée avec des titres solides comme « Compte sur moi » ou « Allo Baby ». Sisik conforte son statut de nouvel espoir de la scène rap française avec Perpétuel, en 2020, qui recèle les titres « Jamais », « Intro (Perpétuel) » et « Sentiment ». © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019