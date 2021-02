Biographie

Nées entre 1954 et 1959, les soeurs Debbie, Joni, Kim et Kathy Sledge, qui forment le groupe Sister Sledge, sont connues notamment pour leur tube disco-soul « We Are Family » (n° 2 en 1979). C'est en effet l'album du même nom, produit par Bernard Edwards et Nile Rodgers du groupe Chic et maîtres incontestés du genre, qui a fait connaître les voix harmonieuses et la prestance de ce quatuor. Même si les albums suivants ont obtenu moins de sucès, les soeurs Sledge n'ont cessé de tourner jusque dans les années 1990. Après le départ de la cadette Kathy Sledge pour une carrière solo, le trio s'offre un retour en grâce en 1998 avec l'album African Eyes, alors que les maisons de disques continuent de publier des compilations réunissant leurs autres faits de gloire comme « He's The Greatest Dancer », « All American Girls », « Lost In Music » ou « Frankie ». Le 10 mars 2017, Joni Sledge est la première des quatre soeurs à disparaître. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2017