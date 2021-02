Biographie

Le groupe originaire du Texas s'est rendu célèbre pour son titre « Kiss Me » (1998) ainsi que pour ses reprises bien senties de « There's She Goes » des La's en 1999 ou celle de Crowded House, « Don't Dream it's Over » en 2003. Sixpence None the Richer et sa pop espiègle a sorti plusieurs albums, souvent assimilés à de la pop rock chrétienne soft, jusqu'en 2004, date à laquelle le duo s'et séparé, avant de se reformer de manière plus ou moins pérenne en 2007. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015