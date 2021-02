Biographie

Dans la foulée de la sortie de son autobiographie en mode roman graphique parue en 2006 et abordant frontalement la question de ses problèmes de drogue, Nikki Sixx, bassiste et compositeur en chef des californiens de Mötley Crüe, fait appel au chanteur James Michael et au guitariste DJ Ashba pour former Sixx:A.M., projet hard rock alternatif qui s'avérera perdurer dans le temps, en particulier après la séparation officielle de Mötley Crüe avec une série d'albums allant de This Is Gonna Hurt (2011) à Prayers for the Damned Vol. 1 (2016). © TiVo