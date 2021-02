Biographie

Auteur de dizaines d'albums en une seule décennie, de Black Woman and Child en 1998 , à Addicted en 2008 , le prolifique Sizzla est à la fois respecté et controversé. Sizzla appartient au mouvement bobo et son dancehall conscious est parfois suspecté d'homophobie. Crucial Times en 2010 montre que ce sont bien les considérations sociales qui sont au centre de son discours. Toujours exagérément productif, Sizzla sort pas moins de six albums entre juin 2011 et mars 2014. En avril 2014 sort la compilation Radical. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015