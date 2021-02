Biographie

Un peu mise à l'écart par ses homologues anglo-saxonnes et scandinaves, la scène punk rock espagnole peine à émerger à l'international. Alors que La Mano Negra, groupe hispanisant le plus connu au monde, est, paradoxalement, français, quelques formations ibériques réussissent cependant à percer au-delà des Pyrénées. Ska-P est l'une de celles-ci. Bande de joyeux madrilènes anars, festifs et énervés, cette banda ska-punk est devenue depuis le milieu des années 1990 le porte-drapeau le plus efficace du milieu alternatif espagnol, faisant quelques émules derrière lui, aussi bien en France, qu'en Belgique ou en Europe de l'Est. Les albums emblématiques El Vals del Obrero (1996), Eurosis (1998) et Planeta Eskoria (2000) secouent les valeurs traditionnelles et politiques, faisant de Ska-P le porte-parole d'un rock ibérique contestataire, punk dans l'esprit et festif dans le son. Un ton plus grave prédomine sur Que Corra La Voz!! (2004), avant la séparation du groupe, arrivé à son aboutissement. Pourtant, en 2007, Ska-P et son leader Pulpul retrouvent les studios pour un nouvel album engagé, Làgrimas y Gozos (2008), suivi d'une tournée des stades et festivals. Parallèlement à la sortie de la compilation Todo Ska-P (2013), un nouvel album intitulé 99% voit le jour la même année, ainsi qu'une tournée jusqu'en Amérique du Sud. Une nouvelle pause est annoncée en 2016, puis un retour sans le chanteur historique Pipi (Ricardo Delgado de la Obra), ainsi que le batteur Luismi, victime d'un infarctus. Le quatuor restant enregistre l'album Game Over (2018). © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2019