Biographie

Originaire de Floride (États-Unis), le rappeur Ski Mask the Slump God voit le jour le 18 avril 1996 sous le nom Stokeley Goulbourne. Fils d'un rappeur, il suit la voie paternelle et rencontre en 2013 XXXTentacion dans un centre de détention pour mineurs. Tous les deux forment les groupes successifs Very Rare et Members Only, avant de se lancer séparément. À partir de 2015, Ski Mask the Slump God réalise plusieurs mixtapes qu'il charge sur SoundCloud. Les titres « I Like Bricks » et « Kate Moss » récoltent des millions d'écoutes. Après une tournée avec XXXTentacion et Desiigner, il sort en 2016 la mixtape auto-produite Drown in Designer et l'année suivante, le titre « BabyWipe », distribué par Republic Records, ainsi que la mixtape YouWillRegret, avec les collaborations de XXXTentacion et MadeinTYO. De nouveaux titres suivent en 2017 avec « WHOHASIT » et « DoIHaveTheSause? ». En 2018, il réalise son meilleur classement à ce jour avec la mixtape Beware the Book of Eli, qui se classe 50ème au Billboard 200. Son premier album, Stokeley, paraît peu après avec les collaborations de Lil Yachty, Lil Baby et Juice Wrld, ainsi que du producteur Murda Beatz.