Biographie

Au début des années 1990, le groupe américain Skid Row s'est brièvement retrouvé au sommet du heavy metal. Ce par la grâce de trois albums autant acclamés que multi-platinés. Skid Row (1989), Slave to the Grind (1991) et Subhuman Race (1995) composent une sorte de trilogie idéale du metal grand public de l'époque. Jamais séparé mais en sommeil prolongé à partir de 1996, Skid Row revient dans une formule différente et décevante avec Thickskin (2003) et Revolutions per Minute (2006). Skid Row enchaîne ensuite les EP United World Rebellion: Chapter One (2013) et Rise of the Damnation Army - United World Rebellion: Chapter Two (2014).