Biographie

Avec sa voix de tête, son apparence fragile et son jeu de guitare irrégulier, florilège d'arpèges brisés, « Skip » James apparaît comme un des plus étranges stylistes du Delta blues. Sa personnalité sombre et mélancolique se reflète dans des compositions bouleversantes comme « Hard Times Killing Floor Blues », le meilleur blues sur la dépression de 1929. Après une première tentative de carrière professionnelle dans les années 30, artis-tiquement remarquable mais guère profitable financièrement, « Skip » James vit d'autres métiers jusqu'à sa redécouverte en 1964.Malgré le cancer qui le ronge, il fait alors des apparitions saisissantes dans les principaux festivals de blues en Amérique et en Europe, et enregistre quelques puissants albums. Sa composition « I'm So Glad », reprise par Eric Clapton, sera un énorme succès du rock, dont les royalties lui permettront de payer ses notes d'hôpital. © ©Copyright Music Story Music Story 2015