Biographie

Né en 1988 à Los Angeles, Sonny Moore, alias Skrillex est un artiste de musique électronique tendance dubstep dont les travaux ont marqué les esprits au début des années 2010. Apparu d'abord au micro du groupe post-hardcore From First to Last avec lequel il sort quatre disques entre 2004 et 2010, il se produit déjà en parallèle sous le nom de DJ Skrillex. En 2009, Skrillex devient un projet à part entière qui livre des remixes remarqués dont le "Bad Romance" de Lady Gaga. En 2010, il sort un premier maxi, My Name is Skrillex, suivi par Bangarang en 2012, contenant "Breakin' a Sweat", enregistré avec les derniers membres des Doors. En 2013, c'est sur "Wild for the Night" d'A$AP Rocky qu'il s'illustre avant de livrer un premier album en 2014 sous le titre Recess. © Olivier Duboc /TiVo