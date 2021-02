Biographie

Le groupe de rock alternatif britannique Skunk Anansie joue ce que leur chanteuse définit comme du clit-rock, un mélange de heavy metal et de rage féministe noire. Autour de la chanteuse Skin, le groupe se compose du bassiste Cass, du guitariste Ace et du batteur Robbie France (remplacé par Mark Richardson en 1995). Après son premier concert en 1994, Skunk Anansie enregistre et sort l'album Paranoid and Sunburnt largement salué par la critique. Son successeur, Stoosh, paraît en 1996, suivi trois ans plus tard de Post Orgasmic Chill. Malgré la séparation du groupe en 2001 (Skin débutant une carrière solo), Skunk Anansie se reforme début 2009 pour quelques concerts et enregistre un nouvel opus en 2010, Wonderlustre, suivi de Black Traffic en 2012. © Steve Huey. /TiVo