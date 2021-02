Biographie

Skye Edwards alias Skye est surtout connue comme la voix de Morcheeba. Elle forme le groupe en 1994 avec les frères Godfrey et est présente sur les cinq premiers disques de ce groupe majeur du trip-hop. En 2003, Skye Edwards quitte Morcheeba et entame une carrière solo avec Mind How You Go (2006) et Keeping Secrets (2009). Réconciliée avec ses partenaires Skye Edwards retrouve Morcheeba en 2010 pour Blood Like Lemonade. La diva electro sort en 2012 Back to Now produit par Steven Fitzmaurice. En 2016, elle s'offre une nouvelle escapade avec l'album Skye/Ross. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016